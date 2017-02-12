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Румыния договорилась с НАТО об укреплении обороны в Черном море
12.02.2017 22:31
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану договорился об укреплении обороны и «поддержании союзников» в Черном море, говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.
«Румыния также выразила твердую приверженность к углублению трансатлантических отношений и выполнению обязательств по распределению ресурсов, необходимых линии обороны», — указано в сообщении.
Генсек альянса, в свою очередь, поблагодарил Румынию за существенный вклад в проведение смежных операций и миссий, особенно в Афганистане.
Ранее сообщалось, что в 2016 году 67% россиян назвали НАТО угрозой для безопасности России.
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