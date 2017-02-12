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Румыния договорилась с НАТО об укреплении обороны в Черном море


12.02.2017   22:31
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану договорился об укреплении обороны и «поддержании союзников» в Черном море, говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

«Румыния также выразила твердую приверженность к углублению трансатлантических отношений и выполнению обязательств по распределению ресурсов, необходимых линии обороны», — указано в сообщении.


Генсек альянса, в свою очередь, поблагодарил Румынию за существенный вклад в проведение смежных операций и миссий, особенно в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в 2016 году 67% россиян назвали НАТО угрозой для безопасности России.






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