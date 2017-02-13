Глава ССГО подтверждает задержание руководителя Службы управления имуществом Патриархии

13.02.2017 11:25 Руководитель Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе подтверждает факт задержания руководителя Службы управления имуществом Патриархии, отца Георгий Мамаладзе. Об этом Чубинидзе заявил журналистам в Германии, где лично находится с целью охраны безопасности патриарха.



"О других деталях по этому делу говорить не могу и лучше, если соответствующие ведомства сделают заявления", - заявил Чубинидзе.



Напомним, что информацию о задержании отца Георгия Мамаладзе 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту распространила телекомпания "Рустави 2". Он направлялся в Германию, где проходит лечение Католикос-Патриарх Грузии. Дело рассматривается под грифом "Секретно". Речь идет о возможном отравлении Патриарха.















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