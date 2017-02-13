Охрана Католикоса-Патриарха всея Грузии усилена

13.02.2017 11:30 Охрану предстоятеля Апостольской Православной Церкви, католикоса-патриарха всея Грузии усилили, и в это включена Государственная служба охраны Грузии. Информацию об этом в беседе с телекомпанией "Рустави 2" подтвердил начальник службы охраны его Святейшества Сосо Оханашвили.



Оханашвили также прокомментировал информацию о том, что он находился на дознании в Главной прокуратуре Грузии.



На вопрос, "приезжал ли он в Грузию для явки на дознание, и какие были вопросы у прокуратуры к нему", он ответил, что не может подтвердить эту информацию, но сам факт не опроверг.



"Сейчас я нахожусь в Берлине, продолжаю выполнять свои обязанности, ничего другого на данном этапе не могу сказать"- заявил Сосо Оханашвили.



Касательно состояния здоровья патриарха всея Грузии, по сообщению лечащего врача Илии II, патриарха готовят к операции, и на данном этапе состояние его здоровья является удовлетворительным.



Германские специалисты проведут католикосу патриарху операцию на мочевом пузыре лапораскопическим методом в 11:00 часов по тбилисскому времени.



















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