Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ССГО: Патриарх находится вне опасности


13.02.2017   11:48
Глава Специальной службы государственной охраны (ССГО) Анзор Чубинидзе утверждает, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II находится вне опасности.

Как заявил Анзор Чубинидзе журналистам в Германии, необходимости в усилении охраны патриарха не было, но ССГО все равно посчитала необходимым лично проверить ситуацию в сфере безопасности.

«Я все равно планировал визит в Германию в связи с запланированным визитом премьера. Мой приезд не был случайным и я решил приехать и сюда, чтобы лично ознакомиться с ситуацией», - заявил Анзор Чубинидзе.
Что касается главы службы безопасности патриарха Сосо Оханашвили, Чубинидзе подтверждает, что Сосо Оханашвили вернулся из Германии в Тбилиси и был допрошен прокуратурой. По его словам, сейчас Оханашвили опять находится в Берлине.

«Лучше пусть Сосо сам сделает заявление, но я думаю, что он поступил хорошо, когда отправился в Грузию и помог соответствующим органам в расследовании. Думаю, наш приезд способствовал правильному функционированию этой службы. Сосо продолжает заботиться о безопасности патриарха в обычном режиме. У следствия на данном этапе к нему никаких вопросов нет», - заявил Анзор Чубинидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Баку и Тбилиси обсудили вопрос инвестиций в реконструкцию грузинских автодорог
Служба статистики опубликовала предварительные данные по внешней торговле в январе
Почему национальная валюта укрепляется?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма
Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Начал работу первый на Северном Кавказе объединенный Call-центр двух газовых компаний
Мамедъяров: Отношения между Баку и Тбилиси носят стратегический характер
Мамедъяров: В ближайшие 2-3 месяца планируется встреча на высоком уровне между странами-членами ГУАМ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна