ССГО: Патриарх находится вне опасности

13.02.2017 11:48 Глава Специальной службы государственной охраны (ССГО) Анзор Чубинидзе утверждает, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II находится вне опасности.



Как заявил Анзор Чубинидзе журналистам в Германии, необходимости в усилении охраны патриарха не было, но ССГО все равно посчитала необходимым лично проверить ситуацию в сфере безопасности.



«Я все равно планировал визит в Германию в связи с запланированным визитом премьера. Мой приезд не был случайным и я решил приехать и сюда, чтобы лично ознакомиться с ситуацией», - заявил Анзор Чубинидзе.

Что касается главы службы безопасности патриарха Сосо Оханашвили, Чубинидзе подтверждает, что Сосо Оханашвили вернулся из Германии в Тбилиси и был допрошен прокуратурой. По его словам, сейчас Оханашвили опять находится в Берлине.



«Лучше пусть Сосо сам сделает заявление, но я думаю, что он поступил хорошо, когда отправился в Грузию и помог соответствующим органам в расследовании. Думаю, наш приезд способствовал правильному функционированию этой службы. Сосо продолжает заботиться о безопасности патриарха в обычном режиме. У следствия на данном этапе к нему никаких вопросов нет», - заявил Анзор Чубинидзе.















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