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Минобороны сообщает о смерти капрала Марики Геладзе


13.02.2017   16:04
Министерство обороны Грузии выразило соболезнования в связи со смертью фармацевта медицинской роты первой пехотной бригады, капрала Марики Геладзе.

По информации оборонного ведомства, тело капрала Геладзе нашли сотрудники спасательной службы «112» сегодня утром в Гори (Восточная Грузия).

Причина смерти предположительно, утечка природного газа. В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по ч.2-ой, ст. 240 УК Грузии.






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