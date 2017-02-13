Минобороны сообщает о смерти капрала Марики Геладзе

13.02.2017 16:04 Министерство обороны Грузии выразило соболезнования в связи со смертью фармацевта медицинской роты первой пехотной бригады, капрала Марики Геладзе.



По информации оборонного ведомства, тело капрала Геладзе нашли сотрудники спасательной службы «112» сегодня утром в Гори (Восточная Грузия).



Причина смерти предположительно, утечка природного газа. В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по ч.2-ой, ст. 240 УК Грузии.















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