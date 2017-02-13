|
Минобороны сообщает о смерти капрала Марики Геладзе
13.02.2017 16:04
Министерство обороны Грузии выразило соболезнования в связи со смертью фармацевта медицинской роты первой пехотной бригады, капрала Марики Геладзе.
По информации оборонного ведомства, тело капрала Геладзе нашли сотрудники спасательной службы «112» сегодня утром в Гори (Восточная Грузия).
Причина смерти предположительно, утечка природного газа. В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по ч.2-ой, ст. 240 УК Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна