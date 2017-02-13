Президент предлагает облновить Стратегию безопасности

13.02.2017 22:21 Аппарат Совета национальной безопасности при президенте Грузии заявил 13 февраля, что СНБ приступает к обсуждениям в масштабах страны с целью разработки Единой стратегии безопасности.



Президент Георгий Маргвелашвили этот вопрос впервые затронул на первом собрании новоизбранного Парламента девятого созыва 18 ноября 2016 г.



«В ответ на существующие перед страной вызовы, считаю, что нужно обновить национальные и ведомственные стратегические документы, определяющие политику безопасности страны, и, опираясь на них, при вовлеченности гражданского общества, с участием лиц высокой политической должности страны, разработать Единую стратегию национальной безопасности», - заявил президент Георгий Маргвелашвили тогда.



Секретарь СНБ Давид Раквиашвили, который озвучил эту инициативу еще раз в беседе с телекомпанией «Рустави-2» 11 февраля, заявил, что необходимо разработать «новые подходы» и причиной этого назвал то, что «изменилась не только глобальная архитектура, но и характер угроз стал очень многообразным».



По словам Раквиашвили, необходимо, чтобы процесс осуществлялся при широком участии общества. «Без единого национального отношения сложно получить ту твердость, которая требуется нации (в борьбе) с этими гибридными вызовами», - добавил он.



Он выразил надежду, что ведомства сектора безопасности поддержат процесс и примут участие в нем, который, по его словам, начнется со второй половины февраля.



СНБ Грузии 13 февраля опубликовал заявление, согласно которому, Аппарат СНБ и Администрация президента начинают «процесс стратегических дискуссий и диалога, целью которых является формирование Стратегии национальной безопасности Грузии в результате консультаций с гражданами».



Совет вновь говорит о вызовах, связанных с мировой безопасностью, о многообразии угроз и заявляет, что необходимо обновить подходы, чтобы «дать адекватный ответ на существующие вызовы».



«Стратегия должна ответить на вызовы в связи с безопасностью и определить механизмы осуществления общепризнанных общенациональных приоритетов – национального суверенитета, территориальной целостности, свободы, стабильности, евроатлантической интеграции», - говорится в заявлении.



СНБ подчеркивает, что «вовлеченность и информированность общества по вопросам национальной безопасности усиливает одну из главных опор современной системы безопасности – национальную твердость и стойкость, что является ключевым средством в противостоянии с современными прямыми и гибридными угрозами».



Совет выразил надежду, что «открытый, не бюрократический процесс будет проходить при активном сотрудничестве с ведомствами сектора безопасности, сообщества безопасности, и, особенно, с региональными СМИ и общественными группами».



Роль СНБ, в котором председательствует президент, полномочия которого существенно были ограничены в результате вошедшей в силу с ноября 2013 года Конституции, в определенной степени оказалась в тени Совета государственной безопасности и управления кризисами при премьер-министре, который был сформирован в конце 2013 года.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

