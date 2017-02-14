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В Грузии начался весенний призыв в армию


14.02.2017   12:59
Министерство обороны Грузии приняло первый поток из 140 призывников в Вооруженные силы после возобновления призыва на срочную службу. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня с призывниками встретились глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая и его заместитель Шалва Джабахидзе.

Всего за время весеннего призыва Минобороны Грузии планирует принять более двух тысяч солдат-срочников.

Призыв на обязательную военную службу был приостановлен летом 2016 года бывшей главой оборонного ведомства Тинатин Хидашели. Затем новый министр Леван Изория решил возобновить практику обязательного призыва. В ноябре 2016 года о возобновлении призыва было заявлено официально.

При этом в правила прохождения срочной службы были внесены новшества.

Если раньше призывники во время прохождения обязательной военной службы занимались в основном охраной военных объектов и логистикой, то сейчас они будут проходить 10-недельный курс начальной боевой подготовки аналогичный тому, что проходят котрактники, а также изучать основы огневой и тактической подготовки в условиях жестких физических нагрузок. Парламент Грузии уже работает над соответствующими поправками в законодательство.

«Цель нового подхода в том, что мы ориентируемся на боевой подготовке. Военнообязанные пройдут полноценную боевую подготовку и примут участие практически во всех текущих военных учениях по месту несения службы», — отметил замглавы Генштаба ВС Грузии Шалва Джабахидзе.

Кроме того, солдаты-срочники получат возможность проводить выходные дома и пользоваться улучшенным социальным пакетом.

«Каждый гражданин после прохождения обязательной службы имеет возможность продолжить службу в рядах Вооруженных Сил в качестве профессионального военного. Также можно зачислиться на годовую программу в Военной академии и продолжить карьеру в качестве сержанта», — сказал Владимир Чачибая.

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории — обязательная, контрактная, кадровая и резервная.

На обязательную военную службу в Грузии призывают граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения обязательной военной службы — 12 месяцев. Призыв объявляют в Грузии дважды в год — осенью и весной.






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