На Вокзальной площади убит подросток - обвиняемый задержан

14.02.2017 14:55 На Вокзальной площади в Тбилиси произошло убийство несовершеннолетнего гражданина. По обвинению в убийстве задержан также несовершеннолетний.



По информации МВД Грузии, следствием установлено, что обвиняемый, 2000 г. рождения, 13 февраля на Вокзальной площади, в результате словесной перепалки, нанес холодным оружием многочисленные ранения гражданину Г.С, 2001 года рождения, и скрылся с места происшествия. Раненный скончался сразу же после доставки в больницу.



Правоохранители задержали обвиняемого в течение нескольких часов в Тбилиси.



Ведется следствие. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.На















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