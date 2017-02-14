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На Вокзальной площади убит подросток - обвиняемый задержан
14.02.2017 14:55
На Вокзальной площади в Тбилиси произошло убийство несовершеннолетнего гражданина. По обвинению в убийстве задержан также несовершеннолетний.
По информации МВД Грузии, следствием установлено, что обвиняемый, 2000 г. рождения, 13 февраля на Вокзальной площади, в результате словесной перепалки, нанес холодным оружием многочисленные ранения гражданину Г.С, 2001 года рождения, и скрылся с места происшествия. Раненный скончался сразу же после доставки в больницу.
Правоохранители задержали обвиняемого в течение нескольких часов в Тбилиси.
Ведется следствие. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.На
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