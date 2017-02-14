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Протокол о вступлении Монтэнегро в НАТО ратифицировали 24 страны
14.02.2017 16:12
Протокол о вступлении Монтэнегро в НАТО уже ратифицировали 24 из 28 стран альянса, но об окончательной дате вступления говорить пока рано, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Протокол о вступлении Монтэнегро в НАТО уже ратифицировали 24 страны альянса, я вчера говорил с президентом Франции Франсуа Олландом, и он проинформировал меня о ратификации во французском парламенте», - отметил он.
На саммите НАТО в декабре 2009 года Монтэнегро получила План действий для членства в НАТО. В 2010 году стартовали переговоры, которые завершились подписанием протокола о вступлении в организацию в мае 2016 года. После ратификации этого протокола всеми странами альянса и Монтэнегро эта страна станет полноценным участником Вашингтонского договора о коллективной безопасности.
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