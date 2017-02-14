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Столтенберг: НАТО увеличило расходы на оборону на 10 млрд долларов
14.02.2017 21:08
Расходы на оборону стран-членов НАТО в 2016 году выросли на $10 млрд, об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны в Брюсселе.
"Расходы на оборону увеличились на 3,8% среди европейских союзников и Канады. Это примерно 10 миллиардов долларов, и это гораздо больше, чем мы рассчитывали", – сказал Столтенберг.
Он также подчеркнул, что впереди еще долгий путь, прежде чем все страны-члены Альянса смогут достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП.
По словам Столтенберга, лишь пять стран в 2016 году достигли показателя в 2% (Польша – 2%, Эстония – 2,16%, Великобритания – 2,21%, Греция – 2,38% и США – 3,61%), а Румыния и страны Балтии приближаются к нему.
Предполагается, что члены союза должны тратить на оборону не меньше 2% ВВП страны. Однако из 28 членов Альянса лишь единицы исполняют это требование.
Исключением являются США, где расходы на оборону в 2016 году составили 3,61% ВВП. С 1995-го по 2013-й доля США в расходах НАТО выросла с 59% до 72%.
В апреле 2014 года на то время генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал европейских членов НАТО к увеличению расходов на оборону в качестве реакции на обострение ситуации на востоке Украины.
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