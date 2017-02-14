НАТО формирует 4 батальона в Польше и странах Балтии

14.02.2017 22:40 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что в ответ на агрессию Российской Федерации в Украине в НАТО ожидают, что в июне четыре новые многонациональные батальоны на восточных границах альянса станут полностью функциональными.



Как передает УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.



"В ответ на агрессивные действия России против Украины НАТО размещает четыре сильные многонациональные боевые группы в Литве, Эстонии, Латвии и Польши. Немецкие и бельгийские военные отряды только прибывают в Литву. Посылая сильный сигнал, союзники НАТО выступают единым фронтом, и атака на любого из нас получит ответ со стороны сил Североатлантического союза ", - подчеркнул Столтенберг. Он сказал, что обсудил с премьером Литвы прогресс в размещении четырех батальонов. "И я ожидаю, что они станут полностью функциональными до июня этого года", - заявил Столтенберг.



Кроме того, он выразил уверенность, что Соединенные Штаты будут сохранять приверженность Альянсу, трансатлантическим связям, но также и суверенитету и территориальной целостности всех европейских стран, в том числе это касается Украины.



В этой связи глава НАТО с нетерпением ожидает завтрашней встречи с министром обороны США Джеймсом Маттисом.



"Причина того, почему НАТО сейчас усиливает свое военное присутствие на восточных рубежах альянса, заключается в агрессивных действиях против Украины со стороны России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину", - заявил Столтенберг.



Также он напомнил о заявлении миссии США на Совете безопасности ООН, когда была высказана решительная поддержка Украины и поддержка экономическим санкциям против РФ.















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