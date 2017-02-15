Гражданин США задержан в аэропорту Батуми

15.02.2017 14:25 В аэропорту Батуми сотрудники МВД Грузии совместно с Интерполом провели операцию по задержанию гражданина США, который обвиняется в терроризме. Об этом сообщается на сайте грузинской полиции.



Согласно сообщению, задержанный гражданин США 1978 года рождения был объявлен в международный розыск по линии Интерпола Ташкента.



МВД уточняет, что он признан виновным «по статьям УК Узбекистана, подразумевающим терроризм, создание криминальной организации, совершение диверсии и незаконное изъятие боевых материалов».



Операцию совместно проводили сотрудники КПП «Батумский аэропорт» главного управления аджарского департамента патрульной полиции МВД и Интерпол Тбилиси.















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