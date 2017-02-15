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Министры НАТО начинают двухдневные переговоры по адаптации Альянса


15.02.2017   16:57
Министры обороны стран-участниц НАТО начинают двухдневные переговоры в Брюсселе в среду, направленные на обеспечение прочности и гибкости НАТО перед лицом вызовов, которые возникают в мире, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Как отмечается, сегодня министры рассмотрят прогресс в вопросе развертывания сил сдерживания НАТО в восточной части Альянса и оценят то, как активизировать роль НАТО в борьбе с терроризмом.

Ожидается, что министры договорятся о новом региональном центре в Неаполе для анализа угроз. "Это поможет союзникам координировать информацию о кризисных странах и решать другие проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении.

В четверг, 16 февраля, министры обсудят дальнейшие шаги по модернизации командной структуры НАТО. Они также будут решать, как НАТО может улучшить реагирование на кибератаки, которые все чаще происходят и становятся более сложными.

Позже в тот же день министры встретятся с министром обороны Грузии Леваном Изорией для оценки ситуации в области безопасности в Грузии и осмотра текущих реформ правительства.







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