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Кибератаки на учреждения НАТО возросли на 60% - Столтенберг
15.02.2017 17:03
Количество кибератак против учреждений НАТО, которые требовали вмешательства экспертов, увеличилось на 60% в 2016 году. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи в Брюсселе.
"Киберзащита является приоритетом для НАТО. В прошлом году Альянс испытывал в среднем 500 киберинцидентов в месяц, которые требовали вмешательства наших специалистов", - сказал Столтенберг.
По его словам, Альянс усилил охрану своих сетей, создал группы быстрого реагирования и помогает союзникам укрепить оборону.
"А завтра мы утвердим обновленный план киберзащиты", - добавил Столтенберг.
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