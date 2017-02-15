Кибератаки на учреждения НАТО возросли на 60% - Столтенберг

15.02.2017 17:03 Количество кибератак против учреждений НАТО, которые требовали вмешательства экспертов, увеличилось на 60% в 2016 году. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи в Брюсселе.



"Киберзащита является приоритетом для НАТО. В прошлом году Альянс испытывал в среднем 500 киберинцидентов в месяц, которые требовали вмешательства наших специалистов", - сказал Столтенберг.

По его словам, Альянс усилил охрану своих сетей, создал группы быстрого реагирования и помогает союзникам укрепить оборону.



"А завтра мы утвердим обновленный план киберзащиты", - добавил Столтенберг.















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