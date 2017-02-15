Грузия участвует в проходящем в Брюсселе министериале НАТО

15.02.2017 17:48 Делегация Минобороны Грузии под руководством главы ведомства Левана Изория участвует в проходящей 15-16 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министериале глав оборонных ведомств альянса. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.



«Во второй день министериала пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия в формате министров обороны. На встрече будет рассматриваться процесс осуществления решений саммитов НАТО в Уэльсе и Варшаве, в частности, существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и новых инициатив, а также пойдет речь о реформах, проходящих в оборонной сфере и существующая в плане безопасности обстановка в Грузии и Черноморском регионе.



16 февраля министр обороны Грузии Леван Изория проведет двусторонние встречи с генсеком НАТО Йенсон Столтенбергом и с помощником секретаря обороны США по вопросам международной безопасности Кеннетом Хендельманом. Двусторонние встречи также будут проведены с министрами обороны стран-членов НАТО, в том числе с турецким, британским и латвийским коллегой. Леван Изория предоставит коллегам информацию о проводимых в возглавляемом им ведомстве реформах, а также будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между странами, механизмы практического сотрудничества НАТО и Грузии и вклад Грузии в укрепление евроатлантической безопасности.















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