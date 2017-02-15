Одному из свидетелей по делу протоиерея Георгия Мамаладзе назначена государственная охрана

15.02.2017 19:04 Одному из свидетелей по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, журналисту Ираклию Мамаладзе назначена государственная охрана



По заявлению Ираклия Мамаладзе, он не просил государственной охраны, и в программу защиты свидетелей он попал по "настоянию" прокуратуры.



В то же время, по словам Ираклия Мамаладзе, прокуратура уже допросила его в связи с делом протоиерея Георгия Мамаладзе, и сотрудничество продолжается.



"То, что лежит в деле, является, так сказать, делом следствия. Лично я не могу говорить о деталях, поскольку подписался под невыдачу информации. Любое слово, сказанное вам, могут использовать против меня. Единственное, что я могу сказать, это то, что я поступил, как поступает законопослушный гражданин - сотрудничаю со следствием. Остальное – если кто-то потребует, будут, наверное, опубликованы записи. Большую часть общества интересует это, и может быть, прокуратура допустит, и хотя бы в закрытом пространстве покажет доказательства. Соответственно, не будет вопросов. Однако я не вижу признаков преступления в том, даже если бы я записал планировку преступления. Я морально тверд, и прав, и прав перед законом. Я сотрудничаю со следствием, и меня уже допросили в связи с этим делом. Было пресечено очень тяжкое преступление, насколько у меня есть информация из разных источников и прессы"- заявил Ираклий Мамаладзе.



Касательно родственных связей с протоиереем Георгием Мамаладзе, журналист отрицает родственных связей с задержанным клириком и заявляет, что с протоиереем его связывали деловые отношения.



"Меня связывали с отцом Георгием деловые отношения. В частности он периодически передавал мне скандальные материалы, существующие в патриархии, которые я публиковал посредством разных печатных СМИ. Касательно родственных связей, я не подтверждаю их"- заявил Ираклий Мамаладзе.



Ираклий Мамаладзе является одним из свидетелей по делу протоиерея Георгия Мамаладзе.

















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