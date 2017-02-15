Страны Балтии заключили соглашение о быстром перемещении сил НАТО

15.02.2017 20:34 Министры обороны стран Балтии подписали в среду в Брюсселе в штаб-квартире представительства Эстонии при НАТО политическое соглашение о быстром и упрощенном перемещении войск союзников в Латвии, Литве и Эстонии.



"Совместное коммюнике направлено на достижение к июню правоспособности принимать части быстрого реагирования НАТО в течение 24 часов и части предварительного размещения в течение 48 часов", сказал при подписании министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе минобороны Эстонии.



Как подчеркнул М.Цахкна, "бюрократия и границы союзных государств не должны стать помехой для готовности и быстрого перемещения союзных войск НАТО".



М.Цахкна и его коллеги из Латвии Раймондс Бергманис (Raimonds Bergmanis), а также Литвы Раймондас Каробилис (Raimundas Karobilis) находятся в Брюсселе на двухдневной встрече министров обороны государств НАТО.















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