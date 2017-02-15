Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО остается основой стабильности для трансатлантического союза - Джеймс Мэттис


15.02.2017   20:42
НАТО остается фундаментом отношений между США и ЕС, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис перед началом встречи министров обороны стран НАТО в среду в Брюсселе.

"Альянс остается фундаментальной основой для США и всех других членов трансатлантического союза", - заявил Д.Мэттис.

"(Сейчас) НАТО находится в процессе трансформации, она всегда адаптировалась к новым вызовам безопасности", - добавил он.

Кроме того, министр обороны напомнил, что президент США Дональд Трамп высказывается в поддержку НАТО, и вновь подчеркнул важность обоюдной финансовой поддержки со стороны "всех, кто получает выгоду от лучшей обороны в мире".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию начали расти
WizzAir начинает выполнение прямых рейсов из Кутаиси в Лондон
Сократился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
В Абхазии обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченских военных полицейских удерживают в Сирии по истечении контракта
В Минобороны подтвердили встречу главы Генштаба ВС РФ с коллегой из США в Баку
Землетрясение произошло на армяно-грузинской границе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна