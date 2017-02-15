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НАТО остается основой стабильности для трансатлантического союза - Джеймс Мэттис
15.02.2017 20:42
НАТО остается фундаментом отношений между США и ЕС, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис перед началом встречи министров обороны стран НАТО в среду в Брюсселе.
"Альянс остается фундаментальной основой для США и всех других членов трансатлантического союза", - заявил Д.Мэттис.
"(Сейчас) НАТО находится в процессе трансформации, она всегда адаптировалась к новым вызовам безопасности", - добавил он.
Кроме того, министр обороны напомнил, что президент США Дональд Трамп высказывается в поддержку НАТО, и вновь подчеркнул важность обоюдной финансовой поддержки со стороны "всех, кто получает выгоду от лучшей обороны в мире".
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