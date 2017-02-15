Глава Пентагона выдвинул ультиматум союзникам по НАТО

15.02.2017 21:38 Министр обороны США Джеймс Мэттис выдвинул союзникам по НАТО ультиматум относительно финансирования бюджета Альянса, сообщает The Washington Post.



По его словам, если страны-члены НАТО не увеличат свои расходы на оборону, то США могут пересмотреть свое отношение к ним.



"Америка будет выполнять свои обязательства, но если ваши страны не хотят увидеть, как Америка ослабит свое участие в Альянсе, то каждая из ваших столиц должна продемонстрировать свою поддержку нашей коллективной обороны", - заявил глава Пентагона.



Он добавил, что "американский налогоплательщик больше не может нести непропорционально большую ношу для защиты западных ценностей".



"Американцы не могут заботиться о безопасности ваших детей больше, чем вы. Пренебрежение боевой готовностью демонстрирует отсутствие уважения к себе, к Альянсу и к свободе, которая в настоящее время находится под угрозой", - заявил Мэттис.



Как отмечает WP, заявление было сделано в ходе встречи за закрытыми дверями с министрами обороны других стран НАТО.



В настоящее время только пять из 28 стран-членов НАТО тратят на оборону необходимые 2% от ВВП: Великобритания, Эстония, Польша, Греция и США.



Напомним, что ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что НАТО остается основой политики безопасности США. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентировал внимание на четком курсе Вашингтона, направленном на военную поддержку европейских союзников.















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