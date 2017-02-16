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В Тбилиси ночью произошла перестрелка


16.02.2017   10:50
В тбилисском районе Ваке вчера ночью произошло вооруженное нападение. По неофициальной информации, неизвестные лица открыли из огнестрельного оружия огонь по джипу марки BMW, в котором находилось несколько человек.

Как сообщает «Рустави 2», среди них был и сотрудник грузинского бюро Интерпола, который получил ранение.

По информации телекомпании, раненому несколько часов проводили операцию в университетской клинике имени Хечинашвили. Другие детали происшествия пока неизвестны.

Следствие по делу сначала возбудило министерство внутренних дел, но вскоре дело было передано прокуратуре.






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