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В ходе полицейского рейда выявлено 78 уголовных преступлений


16.02.2017   12:34
МВД Грузии провело двухдневную полицейскую проверку, в результате чего было выявлено 78 уголовных преступлений и 1 тысяча 41 административных правонарушений.

Как сообщает МВД Грузии, в результате полицейских проверок 14 и 15 февраля, полицейские изъяли 5 автоматов, 13 пистолетов, 2 винтовки, 8 обрезов, 3 охотничьих ружья, 2 ручные гранаты, 2 противотанковые гранаты, 560 боевых патронов разного калибра и различные наркотические средства.

Стражи порядка арестовали 17 человек за уголовные преступления и 36 — за административные правонарушения.
Во время полицейских проверок был зафиксирован 21 факт незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия, 23 случая незаконного приобретения-хранения-сбыта наркотиков, по одному факту повреждения чужой вещи, насилия, семейного насилия и изготовления-сбыта фальшивых денег.

Правоохранители также выявили 8 случаев кражи и арестовали 3 разыскиваемых человек.
Что же касается административных правонарушений, то блюстители порядка выявили 22 факта ношения холодного оружия, 18 фактов неповиновения полиции и мелкого хулиганства, 19 случаев неповиновения полиции и 2 факта мелкого хулиганства.

Полицейские проверки в Грузии проводятся регулярно по приказу министра внутренних дел.








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