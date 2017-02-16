Прокуратура Грузии подтверждает факт вооруженного нападения на сотрудника Интерпола

16.02.2017 13:08 Прокуратура подтверждает, что лицо, на которое было осуществлено вооруженное нападение в Ваке, является сотрудником Национального бюро Интерпола Грузии Главная прокуратура подтверждает, что вооруженное нападение на улице Шатберашвили в столичном районе Ваке осуществлено на сотрудника Национального бюро Интерпола Грузии.



Как заявляет руководитель пресс-службы Главной прокуратуры Грузии Натия Сухишвили, стреляли в старшего инспектора Национального бюро Интерпола Грузии Ростома Лорткипанидзе.



По ее же словам, при нападении Ростом Лоркипанидзе открыл ответный огонь, после чего один человек был ранен. Сам сотрудник Интерпола не ранен.



Как заявляют в прокуратуре, по факту попытки умышленного убийства Ростома Лорткипанидзе и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия (статья 19,108 и 2 и 3 части статьи 236 УК Грузии) в Тбилисской прокуратуре начато расследование.



«Следствием установлено, что 15 февраля в ночные часы старший инспектор Национального бюро Интерпола Ростом Лорткипанидзе на собственном автомобиле вместе с другом перемещался на территории, прилегающей к улице Шатберашивли в г. Тбилиси, и в это время в его направлении был отрыт огонь на данном этапе неустановленными лицами. С целью самозащиты Ростом Лорткипанидзе выстелил в направлении нападавших. В результате было ранено одно лицо, которому была оказана неотложная медицинская помощь», - заявила Натия Сухиашвили.















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