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Восемь стран НАТО направят военных для новой бригады в Румынии
16.02.2017 16:35
Восемь стран-членов НАТО готовы направить своих военных для формирования новой многонациональной бригады в Румынии, которая обеспечит усиление сухопутного присутствия в Черноморском регионе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы укрепляем региональные позиции в воздухе и на земле на основе многонациональной бригады в Румынии. Восемь союзников обязались обеспечить бригаду персоналом. И пять союзников заинтересованы в предоставлении сухопутных и воздушных сил для тренировок и патрулирования воздушного пространства", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что несколько стран-членов НАТО имеют выход к Черному морю – это Турция, Болгария, Румыния. "У нас также есть там государства-партнеры – Украина и Грузия", - добавил он.
Напомним, министры обороны стран-членов НАТО приняли решение об усилении военно-морского присутствия в Черном море.
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