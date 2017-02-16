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НАТО одобрила новый план киберзащиты
16.02.2017 17:12
В НАТО одобрен новый план киберзащиты, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы одобрили обновленный план киберзащиты и план действий по использованию киберпространства в качестве оперативной среды", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек повторил, что "кибербезопасность - это еще один важный приоритет для НАТО"
"Мы уже усилили защиту наших сетей, создали группы быстрого реагирования на киберинциденты и помогаем союзникам укреплять киберзащиту", - подчеркнул Й.Столтенберг.
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