НАТО одобрила новый план киберзащиты

16.02.2017 17:12 В НАТО одобрен новый план киберзащиты, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Сегодня мы одобрили обновленный план киберзащиты и план действий по использованию киберпространства в качестве оперативной среды", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.



Генсек повторил, что "кибербезопасность - это еще один важный приоритет для НАТО"



"Мы уже усилили защиту наших сетей, создали группы быстрого реагирования на киберинциденты и помогаем союзникам укреплять киберзащиту", - подчеркнул Й.Столтенберг.















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