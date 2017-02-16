Грузия включается в планы НАТО по обеспечению безопасности на Черном море

16.02.2017 17:15 В НАТО представлены «конкретные предложения формы участия Грузии в практических мероприятиях обеспечения безопасности на Черном море», заявил министр обороны Грузии Леван Изория, передает ВЗГЛЯД.



Как сообщает в четверг Минобороны, эти предложения, суть которых не раскрывается, были обсуждены главой оборонного ведомства Грузии в Брюсселе во время переговоров с румынским коллегой Габриэлем Беньямином Лешем.



Именно Румыния будет курировать вопрос включения Грузии, которая не является членом НАТО, в данную сферу - безопасности Черного моря.



Грузия давно говорит о готовности принять участие, так как обеспокоена усилением российского военного присутствия в Абхазии.



«Грузия является страной - аспирантом Североатлантического альянса, главным партнером НАТО в регионе, Грузия включена в стратегические дискуссии по вопросам Черноморской безопасности», - отмечает Минобороны.



«Усиление безопасности на Черном море для нас тема, представляющая особо важный интерес, - заявил Леван Изория после переговоров. - Мы наметили с румынским коллегой конкретные планы. Речь о практическом участии Грузии»



Во время встречи министров обороны Альянса в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО - Грузия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет министра обороны Грузии.















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