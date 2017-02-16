Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия включается в планы НАТО по обеспечению безопасности на Черном море


16.02.2017   17:15
В НАТО представлены «конкретные предложения формы участия Грузии в практических мероприятиях обеспечения безопасности на Черном море», заявил министр обороны Грузии Леван Изория, передает ВЗГЛЯД.

Как сообщает в четверг Минобороны, эти предложения, суть которых не раскрывается, были обсуждены главой оборонного ведомства Грузии в Брюсселе во время переговоров с румынским коллегой Габриэлем Беньямином Лешем.

Именно Румыния будет курировать вопрос включения Грузии, которая не является членом НАТО, в данную сферу - безопасности Черного моря.

Грузия давно говорит о готовности принять участие, так как обеспокоена усилением российского военного присутствия в Абхазии.

«Грузия является страной - аспирантом Североатлантического альянса, главным партнером НАТО в регионе, Грузия включена в стратегические дискуссии по вопросам Черноморской безопасности», - отмечает Минобороны.

«Усиление безопасности на Черном море для нас тема, представляющая особо важный интерес, - заявил Леван Изория после переговоров. - Мы наметили с румынским коллегой конкретные планы. Речь о практическом участии Грузии»

Во время встречи министров обороны Альянса в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО - Грузия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет министра обороны Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Сильный доллар замедляет темпы роста экономики США
Улучшился Индекс экономической свободы Грузии
Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан, Грузия и Турция намерены оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве в оборонной сфере
Никто не сможет разрушить единство нашей Церкви и народ
Я знаю отца Георгия Мамаладзе уже давно и ничего, кроме хорошего, я не слышал и не видел от него
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна