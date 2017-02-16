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Глава ССГО объясняет умалчивание сути обвинения протоиерею Мамаладзе вопросами безопасности Патриарха
16.02.2017 18:52
По заявлению начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, не было никакой гарантии того, что жизни патриарха не угрожает опасность.
Как заявил Анзор Чубинидзе в беседе с телеканалом «Рустави 2», задержание отца Георгия Мамаладзе с отравляющим веществом, стало своего рода сигналом для государственной охраны, и он отправился в Берлин именно с целью превенции рисков.
«Само собой, факт задержания человека, собирающегося отправится в Германию с незаконным, отравляющим средством, стал сигналом, и мы не могли допустить никакого риска. Поэтому мы провели превентивные мероприятия. Чисто превентивным мероприятием было то, что я приехал и создал максимально безопасную, комфортную обстановку», - заявил Анзор Чубинидзе.
На вопрос, была ли в опасности жизнь патриарха, начальник Специальной службы государственной охраны заявил, что у него не было гарантий безопасности патриарха.
«Мы не могли допустить даже минимальный шанс чего-то. У меня не было гарантий того, что жизни патриарха не будет угрозы», - заявил Анзор Чубинидзе.
По заявлению руководителя пресс-службы Главной прокуратуры Грузии Натии Сухиашвили, в деле, по которому задержан протоиерей Георгий Мамаладзе, нет речи о попытке отравления грузинского патриарха.
«Главный прокурор на брифинге открыто ответил, что это не патриарх. Никто не сможет оспорить этих слов», - заявили в прокуратуре газете «Резонанси» и отметили, что не только о патриархе, но речь не идет и о каком-либо высоком иерархе, а идет речь «об одном из лиц из окружения патриарха»
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