Джеймс Мэттис: Грузия – ближайший партнер НАТО

16.02.2017 21:25 В Брюсселе сегодня состоялась первая встреча министра обороны Грузии Левана Изория и нового министра обороны США Джеймса Мэттиса. В рамках заседания комиссии Грузия-НАТО министров представил друг другу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Новый глава Пентагона назвал Грузию «ближайшим партнером НАТО».



«Мы встретились с ближайшим партнером НАТО. Я выразил свое восхищение вкладом Грузии в миссию НАТО в Афганистане и уважение к жертвами, которые эта страна понесла на поле боя», — заявил Мэттис журналистам после встречи с грузинским министром.



Леван Изория, в свою очередь, выразил надежу на продолжение тесного сотрудничества Грузии и США.



«Во время встречи была зафиксирована поддержка Грузии и явное желание продолжать стратегическое сотрудничество, которое существует много лет между Грузией и Соединенными Штатами», — сказал Изория.



По его словам, трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве США и Грузии дает основания осуществить амбициозную программу.



Рамочное соглашение является продолжением меморандума «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США», подписанного в Тбилиси в июле в 2016 году госсекретарем США Джоном Керри.



Недавно стало известно, что в рамках этого трехлетнего соглашения уже в этом году США построят в Грузии центр боевой подготовки по аналогу базы Хохенфельс в Германии.















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