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США отвергли военное сотрудничество с Россией


17.02.2017   10:47
Минобороны США не видит оснований для возобновления военного сотрудничества с Россией, заявил глава Пентагона Джемйс Мэттис на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе.

"Россия должна жить по международным нормам, выполнения которых мы ждем от всех зрелых стран. <...> Пока же мы не имеем возможности сотрудничать в военной сфере", - цитирует Мэттиса агентство Reuters.

Переломным был 2014 год, констатировал он: "агрессивные действия РФ нарушили международное право и стабильность", и теперь союзники по НАТО понимают, что "стоят перед лицом новой реальности".
Кроме того, Россия "вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда демократических государств", заявил глава Пентагона.

В этих условиях США "подтверждают свою решительную приверженность" обязательствам перед НАТО и верят в "нерушимость" взаимной обороны стран-членов альянса, сказал Мэттис.

Почти одновременно в Бонне завершилась первая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По ее итогам Лавров констатировал, что "мы не могли решить всех проблем" и добавил, что США выразили заинтересованность в том, чтобы подключиться к урегулированию в Украине.

Тиллерсон в свою очередь призвал Москву "выполнять свои обязательства по деэскалации насилия" на Донбассе.






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