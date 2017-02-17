США отвергли военное сотрудничество с Россией

17.02.2017 10:47 Минобороны США не видит оснований для возобновления военного сотрудничества с Россией, заявил глава Пентагона Джемйс Мэттис на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе.



"Россия должна жить по международным нормам, выполнения которых мы ждем от всех зрелых стран. <...> Пока же мы не имеем возможности сотрудничать в военной сфере", - цитирует Мэттиса агентство Reuters.



Переломным был 2014 год, констатировал он: "агрессивные действия РФ нарушили международное право и стабильность", и теперь союзники по НАТО понимают, что "стоят перед лицом новой реальности".

Кроме того, Россия "вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда демократических государств", заявил глава Пентагона.



В этих условиях США "подтверждают свою решительную приверженность" обязательствам перед НАТО и верят в "нерушимость" взаимной обороны стран-членов альянса, сказал Мэттис.



Почти одновременно в Бонне завершилась первая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.



По ее итогам Лавров констатировал, что "мы не могли решить всех проблем" и добавил, что США выразили заинтересованность в том, чтобы подключиться к урегулированию в Украине.



Тиллерсон в свою очередь призвал Москву "выполнять свои обязательства по деэскалации насилия" на Донбассе.















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