Два человека задержаны по обвинению в совершении наркопреступления

17.02.2017 11:18 Правоохранители задержали Г.У. 1948 года рождения и А.У. 1942 года рождения по обвинению в противозаконном приобретении-хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.



По информации МВД, в ходе обыска жилого дома и двора обвиняемых правоохранители изъяли 9 кусков наркотического средства, содержащего «Бупренорфин» и помещенный в одноразовый шприц «Бупренорфин». Следствие установило, что Г.У. и А.У. противозаконно продавали наркотические средства.



Следствие ведется по факту противозаконного приобретения-хранения и сбыта наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (подпункты «а» и «б» 3-й части и подпункт «б» 5-й части статьи 260).















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