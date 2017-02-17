Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Два человека задержаны по обвинению в совершении наркопреступления


17.02.2017   11:18
Правоохранители задержали Г.У. 1948 года рождения и А.У. 1942 года рождения по обвинению в противозаконном приобретении-хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По информации МВД, в ходе обыска жилого дома и двора обвиняемых правоохранители изъяли 9 кусков наркотического средства, содержащего «Бупренорфин» и помещенный в одноразовый шприц «Бупренорфин». Следствие установило, что Г.У. и А.У. противозаконно продавали наркотические средства.

Следствие ведется по факту противозаконного приобретения-хранения и сбыта наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (подпункты «а» и «б» 3-й части и подпункт «б» 5-й части статьи 260).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Сильный доллар замедляет темпы роста экономики США
Улучшился Индекс экономической свободы Грузии
Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Девушки Ингушетии займутся кикбоксингом
Анкара, Киев и Тбилиси поддержали позицию Баку по "референдуму" в Нагорном Карабахе - МИД Азербайджана
Мюнхенская конференция по безопасности открывается сегодня
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна