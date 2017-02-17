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Посол Казахстана: в Грузии очень высокий уровень безопасности
17.02.2017 11:41
Посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев в интервью Sputnik Грузия отметил высокий уровень безопасности в стране и рассказал, что еще Грузия должна сделать для развития туризма.
Глава дипломатической миссии Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев высоко оценил эффективность работы полиции и органов правопорядка в Грузии и рассказал, что стране еще надо сделать для развития туризма.
"Здесь очень высокий уровень безопасности. Правительство уделяет большое внимание этому и это понятно, так как ежегодно Грузию посещают семь миллионов туристов и это дает бюджету страны миллиарды долларов. Конечно, еще нужно в гораздо большем количестве построить отели и кемпинги. Причем не надо пятизвездочные. Нужны двух-трехзвездочные отели для дальнейшего развития туризма", — заявил посол. Ермухамет Ертысбаев также выразил надежду на скорейшее завершение строительства автобана между Тбилиси и Батуми. Это, по его словам, тоже положительно скажется на развитии туризма и экономики Грузии.
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