Россия готовит новый плацдарм для атаки на Тбилиси?

17.02.2017 15:10 «Москва тайно разместила в юго-западной части страны новый оперативно-тактический ракетный комплекс, - об этом сообщают американские СМИ и отмечают, что этим Россия нарушает договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По оценке экспертов, это действие России меняет картину безопасности в Европе, что угрожает и Грузии. Как известно, в период правления Барака Обамы Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора об испытании ракет. Договор запрещает баллистические ракеты, радиус действия которых составляет 500-5500 км. По словам президента России Владимира Путина, договор нарушили и США, а новые ракеты нужны для сохранения баланса сил. Но США эти обвинения отвергают. Вместе с тем 10 февраля произошел инцидент в акватории Черного моря, когда военный самолет РФ «Су-24» пролетел над кораблем ВМС США», - пишет газета «Резонанси».



«Военный аналитик Вахтанг Маисая считает, что это серьезный вызов, который прямо касается нашей национальной безопасности. «Как видно, Путин прямо пошел на нарушение, в секретной обстановке модернизировал ракетную систему (или создал новую ракету, это пока неясно). Они увеличили эффект скорости и удара, что серьезно обеспокоило США. Это серьезный вызов. Фактически, Россия перешла к размещению наступательного вооружения. В первую очередь, это опасно потому, что это прямо угрожает нашей национальной безопасности. При помощи этой ракетной системы Россия может достать нас и из Волгограда, без всяческих столкновений», - говорит Вахтанг Маисая. По его словам, размещение этой ракетной системы увеличивает радиус и потенциал наступательного вооружения России. «Чтобы остановить агрессивные действия России, НАТО придется мобилизовать свои силы, что на данном этапе альянсу не удается. Это будет составная часть бесконтактных боевых действий и Россия вместо своих сухопутных войск будет использовать политику ракетного запугивания. «Именно поэтому генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые выразил такую обеспокоенность», - отметил Маисая. Политолог Сосо Цинцадзе заявил, что в любой ситуации у Кремля есть своя правда и этот шаг имел свои предусловия, но Кремль не принимает спонтанных решений и подготовка к этому началась давно», - отмечает заявление.



«В сфере ядерного вооружения сегодня действует очень мало законов. Как утверждает Москва, это не является нарушением и я этому не удивлен, потому что у Кремля всегда своя правда. К тому же, такие решения не принимаются спонтанно. Трамп заявил, что Россия должна вернуть Крым. А Москва не заставила долго ждать ответа. Такой ответ характерен для российской дипломатии. Москва ждала от Трампа совсем другого, а реальность оказалась не такой, как хотела Россия. Поэтому Москва спрашивает, хочет ли Трамп дружить с ней. Если нет, то получайте вот это. Это лишь накалит отношения между Москвой и Вашингтоном и станет подарком для противников Трампа», - говорит Сосо Цинцадзе и отмечает, что в период президента Обамы со стороны Запада в основном действовало НАТО, на что Россия реагировала не очень резко и агрессивно», - пишет автор статьи.



«Но на западной границе она усиливала свои военные подразделения. Тогда в Москве предполагали, что Трамп положит этому конец и можно будет реализовывать свои планы в более свободной обстановке. Но эти ожидания не оправдались и Москва столкнулась с серьезными барьерами. В России видят, что Трампу с каждым днем все труднее выполнять свои предвыборные обещания и Москва вернулась к своему силовому стилю. Тем более что Россия взяла небольшой тайм-аут в Сирии, где ранее вела активные военные действия. Сейчас Россия нашла время для Украины, а также для военной демонстрации и игры мускулами. Недавно я читал интервью британского генерала, который до прошлого года занимал пост заместителя главнокомандующего НАТО. Весной 2016 года он издал нашумевшую книгу под названием «2017 год - война с Россией». Он предсказал, что в 2017 году случится война с Россией», - говорит Сосо Цинцадзе, по словам которого, все будет зависеть от того, как завершатся в выборы в странах-членах НАТО», - продолжает издание.



«Я, как и любой рядовой человек, хочу, чтобы все это не дошло до противостояния и ядерной катастрофы, но пока эскалация и военное противостояние лишь усиливаются. Все дело в том, кого первого подведут нервы - Путина или Трампа?! Но мы прекрасно знаем, что тот, кто первым сорвется, окажется проигравшим. Многое будет зависеть от 2-3 месяцев. Я имею в виду выборы во Франции, где победа пророссийских сил может предать уверенность Москве. За этим последуют выборы в Италии, Нидерландах, а осенью - заключительная часть - выборы в Германии. Почти везде главными конкурентами являются пророссийские и антироссийские силы», - говорит Сосо Цинцадзе, по словам которого, очень многое будет зависеть от результатов этих выборов», - заключает издание.















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