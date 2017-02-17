Пост советника президента США по вопросам обороны до сих пор вакантный

17.02.2017 15:13 Пост советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам обороны после скандальной отставки Майкла Флина, вакантный - сообщает BBC.



По информации медиа средства, Дональд Трамп предложил этот пост 60-летнему вице-адмиралу Роберту Гарварду, но он отказался от должности.



По сообщению представителя Белого Дома, Гарвард отказался от должности по семейным и финансовым причинам, однако американские СМИ распространяют другую информацию. СМИ пишут, что Гарвард хотел привести своих людей, в чем администрация президента США отказала ему.



Кроме вице-адмирала Гарварда, на посту советника президента по вопросам безопасности рассматриваются бывшие генералы Дэвид Петреус и Кит Келод.



К информации, 72-летний Келод в течение последних нескольких лет является консультантом компании Oracle, производящей программное обеспечение.



А Петреус до 2012 года руководил Центральным разведывательным управлением. Петреусу пришлось уйти с должности после того, как передал секретные материалы журналисту Поле Бродуел, с которой у него были отношения. После этого Петреусу присудили условное двухгодичное заключение, срок которого еще не исчерпан.



Напомним, Майкл Флин, который занимал пост советника президента, покинул должность 14 февраля. Причиной отставки стало то, что Флин говорил с послом России в США о возможной отмене санкций.

















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