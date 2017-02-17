В Грузии при въезде из Турции задержан «вор в законе» Гия Гиоргадзе

17.02.2017 15:21 Грузинские правоохранители задержали на КПП Сарпи ( на грузино-турецкой границе) т. н. вора в законе Георгия Гиоргадзе. По имеющейся информации информации, он приехал на родину из Турции.



Задержанный обвиняется в соответствии с признаками преступления, предусмотренными ч. 2 ст. 223 УК Грузии ( принадлежность к воровскому миру).



МВД Грузии сделает заявление в связи с задержанием криминального авторитета позднее.



Вопрос избрания меры пресечения Георгию Гиоргадзе суд рассмотрит предположительно сегодня. Сейчас задержанный находится в здании т. е. Модуля (здание МВД Грузии на проспекте Важа-Пшавела).



Гиоргадзе в криминальных кругах более известен как "вор в законе" "Гия" или "Важа". Ранее неоднократно был судим за кражи и хранение наркотиков. В местах лишения свободы он провел в общей сложности более 10 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

