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В Грузии при въезде из Турции задержан «вор в законе» Гия Гиоргадзе


17.02.2017   15:21
Грузинские правоохранители задержали на КПП Сарпи ( на грузино-турецкой границе) т. н. вора в законе Георгия Гиоргадзе. По имеющейся информации информации, он приехал на родину из Турции.

Задержанный обвиняется в соответствии с признаками преступления, предусмотренными ч. 2 ст. 223 УК Грузии ( принадлежность к воровскому миру).

МВД Грузии сделает заявление в связи с задержанием криминального авторитета позднее.

Вопрос избрания меры пресечения Георгию Гиоргадзе суд рассмотрит предположительно сегодня. Сейчас задержанный находится в здании т. е. Модуля (здание МВД Грузии на проспекте Важа-Пшавела).

Гиоргадзе в криминальных кругах более известен как "вор в законе" "Гия" или "Важа". Ранее неоднократно был судим за кражи и хранение наркотиков. В местах лишения свободы он провел в общей сложности более 10 лет.






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