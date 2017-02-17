Грузинские военные в Афганистане станцевали «Мтиулури» и «Ачарули».

17.02.2017 15:59 Грузинские военные в Афганистане приняли участие в концерте на авиационной базе Баграм, говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.



Личный состав 32 батальона ВС Грузии, участвующий в миссии «Решительная поддержка», исполнил грузинские национальные танцы «Мтиулури» и «Ачарули».



Помимо грузинских военных в мероприятии приняли участие и другие подразделения коалиционных сил, которые также представили традиционные танцы своих стран. Мероприятие открылось гимнами США и Афганистана. За выступлениями наблюдали как военные, так и гражданские лица, служащие на базе Баграм.



«Участвующие в миссии «Решительная поддержка» подразделения коалиционных сил представили песни и танцы своих стран. Личный состав 32 батальона исполнил танцы «Мтиулури» и «Ачарули». Концерт прошел хорошо и личный состав остался доволен», — сказал офицер военно-гражданских отношений, капитан Заза Шелия.



Это не первый случай, когда грузинские военные представляют национальные танцы в Афганистане. Так, на новогоднем праздничном концерте участники миссии «Решительная поддержка» исполнили грузинский военный танец «Хоруми».



С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка». По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 грузинских военных.



"Новости-Грузия"











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