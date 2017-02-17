Министр обороны Латвии намерен посетить Грузию

17.02.2017 16:38 Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис намерен посетить Грузию в этом году. Об этом Бергманис заявил по итогам встречи со своим грузинским коллегой Леваном Изория. Встреча министров прошла в Брюсселе, где накануне состоялось заседание комиссии Грузии-НАТО.



«Двустороннее сотрудничество между Грузией и Латвией — очень плодотворно. Мы сотрудничаем в учебных программах, а также в направлении Центра тренировок и оценок Грузия-НАТО. Мы командировали в Грузию очень хорошего эксперта. Думаю, в этом году я приеду в Грузию, где встречусь с моим грузинским коллегой», — сказал Бергманис, отметив, что его визит позитивно повлияет на двухсторонние отношения.



Раймондс Бергманис подчеркнул, что Латвия твердо поддерживает процесс евроатлантической интеграции Грузии.



«На заседании комиссии Грузия-НАТО абсолютно все министры выразили поддержку территориальной целостности Грузии. Этот вопрос вне сомнения», — сказал он.



Глава латвийского оборонного ведомства также отметил, что военные двух стран вместе несут службу в Афганистане, участвуя в миротворческой миссии решительная поддержка (Resolute Support). Бергманис напомнил об атаке, совершенной боевиками радикального движения «Талибан» на немецкое консульство в афганском городе Мазари-Шариф в ноябре прошлого года. Тогда грузинские военные, сумели отбить атаку террористов и перевести дипломатов в безопасное место. Военнослужащие из Латвии также принимали участие в той операции.



«Я был в Афганистане в ноябре прошлого года, где латвийские военные бок о бок с коалиционными силами борются за мир. Очень интересен тот факт, что после моего визита в Афганистан, при нападении на немецкое консульство,латвийские и грузинские миротворцы с помощью местных сил Афганистана спасли жизнь немецких дипломатов. Я получил благодарность от немецкой и грузинской сторон, я хочу поблагодарить грузин», — заключил министр обороны Латвии.



До переговоров с министром обороны Латвии Леван Изория провел встречу и с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном. Стороны обсудили «Грузино-британский стратегический диалог Уордроп», основанный в 2014 году. Диалог служит рассмотрению широкого спектра вопросов грузино-британского сотрудничества – политики, безопасности, обороны, экономики, культуры и образования.



В ходе двухдневного визита в Брюссели Леван Изория встретился также и с министрами обороны Литвы, Румынии, Турции, США и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего направился в Мюнхен, где вместе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили с 17 до 19 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.















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