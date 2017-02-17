Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генсек НАТО заявил об оборонительном характере действий альянса в Черном море


17.02.2017   18:15
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что учения и другие действия альянса в Черном море носят пропорциональный оборонительный характер, сообщает ТАСС.

«Речь шла о присутствии как на море, так и в воздухе, о проведении учений. Но то, что мы делаем в Черном море, носит исключительно пропорциональный оборонительный характер, мы не хотим провоцировать конфликт, а хотим предотвратить его», — сказал генсек.

Он добавил, что военный комитет альянса намерен посетить Грузию, а в мае организовать визит делегации парламентской ассамблеи НАТО для проведения консультации по ситуации в сфере безопасности в Черном море.

В своей речи он также коснулся ситуации с взаимоотношениями альянса с Россией.

«Я выступаю за диалог с Россией. Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией», — пояснил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что усиление присутствия НАТО в Черном море не противоречит конвенции о статусе проливов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузстат: Прожиточный минимум семьи из пяти человек составляет 331,40 лари
Кыргызстан планирует заимствовать опыт Грузии в сфере энергетики
Анкара, Баку и Тбилиси доведут товарооборот до 20 млрд долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров анонсировал создание женсовета с участием вдов убитых боевиков
Алиев: Число участников проекта ЮГК может увеличиться до 10 стран
Министр обороны Латвии может посетить Грузию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна