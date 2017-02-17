Генсек НАТО заявил об оборонительном характере действий альянса в Черном море

17.02.2017 18:15 Генсек НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что учения и другие действия альянса в Черном море носят пропорциональный оборонительный характер, сообщает ТАСС.



«Речь шла о присутствии как на море, так и в воздухе, о проведении учений. Но то, что мы делаем в Черном море, носит исключительно пропорциональный оборонительный характер, мы не хотим провоцировать конфликт, а хотим предотвратить его», — сказал генсек.



Он добавил, что военный комитет альянса намерен посетить Грузию, а в мае организовать визит делегации парламентской ассамблеи НАТО для проведения консультации по ситуации в сфере безопасности в Черном море.



В своей речи он также коснулся ситуации с взаимоотношениями альянса с Россией.



«Я выступаю за диалог с Россией. Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией», — пояснил Столтенберг.



Ранее Столтенберг заявил, что усиление присутствия НАТО в Черном море не противоречит конвенции о статусе проливов.















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