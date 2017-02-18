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Министр обороны Израиля: Три основные проблемы, с которыми сталкиваются США и Израиль, это Иран, Иран и Иран


18.02.2017   12:45
Секретарь обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Израиля Авигдор Либерман провели встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны обсудили целый ряд вопросов, главный из которых был связан с темой Ирана.

«Мы обсудили целый ряд вопросов, главный из которых связан с темой Ирана. В беседе со своим коллегой, министром обороны США Джеймсом Мэттисом, я подчеркнул, что три основные проблемы, с которыми сталкивается наша страна, - это Иран, Иран и Иран», - написал Либерман на своей странице в социальной сети Facebook, передает РИА Новости.

«Иран, который владеет баллистическими ракетами дальнего радиуса действия и усиленно развивает ракетную технику. Иран, который владеет ядерными технологиями. Иран, который, не имея географических границ с Израилем, создал их через «Хезболлах» в Ливане и через ХАМАС в Газе, являясь главным спонсором террористических организаций», - заявил Либерман.

Мэттис, по словам министра, подтвердил намерение новой администрации США «решительно действовать против Ирана».

«Мы с министром обороны Мэттисом договорились вести открытый и откровенный диалог и сотрудничать в целях укрепления безопасности Израиля и сохранения интересов США в регионе Ближнего Востока. Также мы договорились в ближайшее время встретиться снова», - сообщил Либерман.






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