США перебросят в Польшу еще тысячу военнослужащих

19.02.2017 20:04 Соединенные Штаты в апреле перебросят около тысячи своих военнослужащих в северо-восточную Польшу, об этом сообщили в расположенной в Висбадене штаб-квартире американских войск в Европе в социальной сети Twitter.



Соединенные Штаты Америки планируют и в дальнейшем усиливать восточный фланг Североатлантического альянса (НАТО). В апреле 2017 года в северо-восточный польский город Ожиш прибудут около тысячи американских военнослужащих вместе с боевой техникой.



В сообщении отмечается, что во время передислокации американские военные будут направляться в Польшу через территорию Германии и Чехии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

