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США перебросят в Польшу еще тысячу военнослужащих
19.02.2017 20:04
Соединенные Штаты в апреле перебросят около тысячи своих военнослужащих в северо-восточную Польшу, об этом сообщили в расположенной в Висбадене штаб-квартире американских войск в Европе в социальной сети Twitter.
Соединенные Штаты Америки планируют и в дальнейшем усиливать восточный фланг Североатлантического альянса (НАТО). В апреле 2017 года в северо-восточный польский город Ожиш прибудут около тысячи американских военнослужащих вместе с боевой техникой.
В сообщении отмечается, что во время передислокации американские военные будут направляться в Польшу через территорию Германии и Чехии.
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