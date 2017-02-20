В Рустави задержаны двое за незаконное хранение и ношение оружия

20.02.2017 11:16 Двое мужчин задержаны в городе Рустави по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия, говорится в сообщении МВД Грузии.



Полицейские арестовали обвиняемых на основе оперативной информации, когда они ехали на машине по улице Конституции.



При личном обыске задержанных был обнаружен и изъят автомат системы Калашникова с обоймой и четырьмя боевыми пулями. В автомобиле задержанных также находился обрез обрезание, две гильзы, маски и перчатки.



Оба задержанных ранее были неоднократно судимы.



Следствие ведется по статье «противоправные приобретение, хранение, ношение, огнестрельного оружия, боеприпасов», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.















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