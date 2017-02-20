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Габиташвили: Несмотря на то, что объем изъятого цианида невелик, его было бы достаточно для убийства человека


20.02.2017   11:43
Несмотря на то, что объем изъятого цианида невелик, его было бы достаточно для убийства человека, - об этом в интервью газете «Квирис палитра» заявил заместитель главного прокурора Георгий Габиташвили, говоря о т.н. деле о цианиде. Как отметил заместитель главного прокурора, на данный момент следствием установлено, что мотивом преступления является корысть.

По словам Георгия Габиташвили, следствие имеет достаточно доказательств против протоиерея Георгия Мамаладзе.

«В деле есть показания свидетелей, которые прямо указывают на подготовку преступления обвиняемым. В багаже Георгия Мамаладзе, который он вез в Германию, обнаружен цианид натрия, который опасен для жизни человека. В случае использования цианида смертельный исход неизбежен. Несмотря на то, что объем изъятого цианида невелик, его было бы достаточно для убийства человека», - заявил заместитель главного прокурора.






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