Пожар на крыше здания горсовета Тбилиси локализован

20.02.2017 12:52 Пожар в здании тбилисского муниципального собрания (сакребуло) ликвидирован. Как сообщают сотрудники пожарно-спасательной службы, огонь вспыхнул с задней стороны здания, в перекрытии.



По их же информации, сгорело примерно 20-25 квадратных метров площади. По информации сотрудников пожарно-спасательной службы, эвакуация людей из здания была проведена своевременно.



На данный момент причины пожара пока еще не известны.















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