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Пожар на крыше здания горсовета Тбилиси локализован
20.02.2017 12:52
Пожар в здании тбилисского муниципального собрания (сакребуло) ликвидирован. Как сообщают сотрудники пожарно-спасательной службы, огонь вспыхнул с задней стороны здания, в перекрытии.
По их же информации, сгорело примерно 20-25 квадратных метров площади. По информации сотрудников пожарно-спасательной службы, эвакуация людей из здания была проведена своевременно.
На данный момент причины пожара пока еще не известны.
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