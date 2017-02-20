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Вице-президент США заявил об ожидании роста военных расходов стран НАТО


20.02.2017   20:46
Дональд Трамп ожидает увеличения доли военных расходов со стороны союзников по НАТО в этом году. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.

По словам Пенса, в Белом доме ждут «реального прогресса» по этому вопросу в 2017 году. «Америка выполнит свою часть, но безопасность Европы требует участия и самих европейских стран в не меньшей мере, чем нашего», — подчеркнул Пенс в ходе выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, добавив, что уровень расходов всех стран НАТО должен повыситься до минимального критерия в 2% бюджета.

Ранее, 15 февраля, стало известно, что новый глава Пентагона Джеймс Мэттис также потребовал от европейских стран роста военных расходов.

В ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО. По его мнению, они не исполняют свои финансовые обязательства. «Мы их защищаем, оказываем военную поддержку и так далее, а они обворовывают Соединенные Штаты. И что делаем мы? Ничего», — заявлял американский президент.







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