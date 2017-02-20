|
МВД Грузии возбудило дело в связи с пожаром в Тбилисском сакребуло
20.02.2017 21:53
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело в связи с пожаром на крыше Тбилисского сакребуло (горсовета), сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.
Следствие начато по статье «повреждение или уничтожение вещи по неосторожности». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до 1 года, либо ограничение свободы сроком до 2 лет.
Пожар в историческом здании на площади Свободы начался сегодня утром. Согласно предварительной информации, возгорание произошло в дымоходе. На месте были мобилизованы 9 пожарных расчетов, а сотрудники сакребуло эвакуированы.
В результате произошедшего никто не пострадал. В общей сложности сгорели от 20 до 30 квадратных метров перекрытия.
Новости-Грузия
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна