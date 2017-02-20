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МВД Грузии возбудило дело в связи с пожаром в Тбилисском сакребуло


20.02.2017   21:53
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело в связи с пожаром на крыше Тбилисского сакребуло (горсовета), сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.

Следствие начато по статье «повреждение или уничтожение вещи по неосторожности». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до 1 года, либо ограничение свободы сроком до 2 лет.

Пожар в историческом здании на площади Свободы начался сегодня утром. Согласно предварительной информации, возгорание произошло в дымоходе. На месте были мобилизованы 9 пожарных расчетов, а сотрудники сакребуло эвакуированы.

В результате произошедшего никто не пострадал. В общей сложности сгорели от 20 до 30 квадратных метров перекрытия.


Новости-Грузия






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