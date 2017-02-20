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Военные из семи стран проходят курс горной подготовки в Грузии
20.02.2017 21:58
Военные из Грузии, Украины, Азербайджана, Венгрии, Литвы, Армении и Беларуси проходят курс базисной горной подготовки на западе Грузии. Международные учения стартовали в школе горной подготовки Сачхере на западе страны. Учения - часть программы НАТО «Партнерство ради мира» (Partnership for Peace). Всего в них принимает участие 21 военный из стран, участвующих в программе.
Сейчас военнослужащие проходят курс на горнолыжном курорте Бакуриани. За время учений военные овладеют базовыми навыками спуска с горнолыжной трассы на лыжах, совершат зимний марш-бросок с преодолением различных препятствий, а также научатся безопасно переводить группу по заснеженным склонам. Курс базисной горной подготовки проводят инструкторы школы. Он продлится три недели и завершится 10 марта.
В конце курса военные сдадут экзамены по приобретенным техническим и физическим навыкам, и в случае успешной сдачи тестов будут награждены сертификатами и нагрудными знаками. Разработкой курса обучения занимается Центр горной подготовки Франции.
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