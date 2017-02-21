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Советником Трампа по нацбезопасности станет отставной генерал Герберт Макмастер
21.02.2017 10:54
Отставной генерал Герберт Макмастер станет советником по национальной безопасности президента США.
Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, Макмастер является «человеком огромного таланта и огромного опыта».
Что же касается Кита Кэллога, который после отставки бывшего советника Майкла Флинна исполнял обязанности советника по национальной безопасности, то он будет отвечать за персонал в совете по национальной безопасности Белого дома.
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