Советником Трампа по нацбезопасности станет отставной генерал Герберт Макмастер

21.02.2017 10:54 Отставной генерал Герберт Макмастер станет советником по национальной безопасности президента США.



Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, Макмастер является «человеком огромного таланта и огромного опыта».



Что же касается Кита Кэллога, который после отставки бывшего советника Майкла Флинна исполнял обязанности советника по национальной безопасности, то он будет отвечать за персонал в совете по национальной безопасности Белого дома.















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