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Турецкие пограничники обнаружили грузинку в чемодане - СМИ
21.02.2017 11:31
В понедельник турецкие пограничники на пограничном пункте Сарпи задержали двух граждан Грузии. Полиция заподозрила мужчину, держащего в руках чемодан, и потребовала открыть его. В чемодане оказалась женщина - пишет турецкая газета Daily Sabah.
В ходе дознания полиция выяснила, что 28-летнюю женщину депортировали из Турции. Мужчин задержали, следствие продолжается.
Издание пишет, что тремя днями ранее на том же пограничном пункте произошел аналогичный случай. Сотрудники службы безопасности обнаружили в большом чемодане человека, который старался незаконно проникнуть на территорию Турции.
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