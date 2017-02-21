Турецкие пограничники обнаружили грузинку в чемодане - СМИ

21.02.2017 11:31 В понедельник турецкие пограничники на пограничном пункте Сарпи задержали двух граждан Грузии. Полиция заподозрила мужчину, держащего в руках чемодан, и потребовала открыть его. В чемодане оказалась женщина - пишет турецкая газета Daily Sabah.



В ходе дознания полиция выяснила, что 28-летнюю женщину депортировали из Турции. Мужчин задержали, следствие продолжается.



Издание пишет, что тремя днями ранее на том же пограничном пункте произошел аналогичный случай. Сотрудники службы безопасности обнаружили в большом чемодане человека, который старался незаконно проникнуть на территорию Турции.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

