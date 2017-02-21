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Гражданин Казахстана задержан в Тбилиси с крупной партией наркотиков
21.02.2017 14:09
45-летний гражданин Казахстана арестован в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
При личном обыске обвиняемого, а также при осмотре квартиры, где он временно проживал, правоохранители обнаружили и изъяли 180 таблеток психоактивного вещества MDMA (3,4 — метилэндиоксиметамфетамин).
Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.
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