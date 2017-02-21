Из России в Грузию пытались завезть крупную партию контрабандной икры

21.02.2017 15:05 Грузинские правоохранители выявили факт незаконного ввоза лососевой икры в крупном размере из России в Грузию, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина.



Согласно информации ведомства, таможенники обнаружили икру в тайнике в автомобиле обвиняемого — гражданин Грузии пытался пересечь грузино-российскую границу на автомобиле марки Mitsubishi PAJERO через таможенно-пропускной пункт «Казбеги».



Контрабандный товар изъят в качестве вещественного доказательства.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии», которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.



"Новости-Грузия"











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