|
Из России в Грузию пытались завезть крупную партию контрабандной икры
21.02.2017 15:05
Грузинские правоохранители выявили факт незаконного ввоза лососевой икры в крупном размере из России в Грузию, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина.
Согласно информации ведомства, таможенники обнаружили икру в тайнике в автомобиле обвиняемого — гражданин Грузии пытался пересечь грузино-российскую границу на автомобиле марки Mitsubishi PAJERO через таможенно-пропускной пункт «Казбеги».
Контрабандный товар изъят в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии», которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна