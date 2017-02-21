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Из России в Грузию пытались завезть крупную партию контрабандной икры


21.02.2017   15:05
Грузинские правоохранители выявили факт незаконного ввоза лососевой икры в крупном размере из России в Грузию, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина.

Согласно информации ведомства, таможенники обнаружили икру в тайнике в автомобиле обвиняемого — гражданин Грузии пытался пересечь грузино-российскую границу на автомобиле марки Mitsubishi PAJERO через таможенно-пропускной пункт «Казбеги».

Контрабандный товар изъят в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии», которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

"Новости-Грузия"





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