Архитектура безопасности умышленно нарушается постоянным членом Совбеза ООН - глава МИД Грузии

22.02.2017 17:31 «Существовавшая в Европе политическая культура сотрудничества, которая была отражена в основных документах ОБСЕ, сменилась на противоположное направление, и мы опять вернулись к политике применения угроз и насилия», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, выступая с речью на открытых дебатах в Совете безопасности ООН. Текст выступления министра приводит официальный сайт МИД Грузии.



По его словам, «мировое сообщество впервые увидело агрессию в Грузии, которая затем повторилась в Украине и может повториться в других местах», если мировое сообщество не примет действенных мер по ее пресечению.



Особенно тревожным назвал министр тот факт, что «существующая архитектура безопасности умышленно нарушается постоянными членами Совета безопасности, которые сами должны стоять на страже международных принципов».



По информации Михаила Джанелидзе, начиная с 90-х годов прошлого века, в течение 16 лет Совет безопасности ООН принял 39 резолюций по конфликтам в Грузии, которые подтверждают суверенитет и территориальную целостность страны и осуждают этночистку.



«Конфликты, которые начались в 90-е годы, достигли кульминации в 2008 году в виде военной интервенции и последующей оккупации грузинских территорий. А мировое сообщество не сумело эффективно отреагировать на поучительные ранние признаки указанных событий», — подчернул министр.



По его оценке, в создавшейся ситуации всегда существует угроза эскалации замороженных или спящих конфликтов, поэтому важно, чтобы генсек ООН периодически выступал с отчетами о замороженных конфликтах.















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