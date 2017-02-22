В Тбилиси ранен полицейский

22.02.2017 20:45 На прилегающей к станции метро «300 арагвинцев» территории в Тбилиси холодным оружием ранен сотрудник полиции.



По данным МВД Грузии, в связи с произошедшим полиция на месте задержала молодого человека, 1992 года рождения.



«Сотрудники Глдани-Надзаладевского управления Департамента полиции Тбилиси исполняли служебные обязанности на территории, прилегающей к метро «300 арагвинцев». Они призвали соблюдать правопорядок одного нетрезвого гражданина, нарушавшего общественный порядок. В этот момент данный гражданин холодным оружием нанес сотруднику полиции - районному инспектору-следователю - повреждение в области лица. Ш.Т. 1992 года рождения был на месте задержан полицией», - сообщили в Министерстве ВД.















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